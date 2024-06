Alanis Morissette | l’eterna ragazzaccia del rock compie 50 anni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 1 giugno 2024) «Isn’t it ironic?». Con la sua energia dirompente e l’aspetto da eterna ragazzina, le cinquanta candeline spente oggi dasono la dimostrazione pratica di quanto l’età sia soltanto un numero. La cantautrice canadese, naturalizzata statunitense, è certamente una delle voci più riconoscibili del panorama musicale oltreoceano e non, nonché una delle penne più sagaci. Le sue canzoni affrontano da sempre i temi più svariati, con una predilizione per i rapporti sentimentali. Rapporti che, tuttavia, non vengono mai descritti in modo banale o idealizzati, ma trattati per quello che sono, con incisività e, talvolta, rabbia e disincanto. Vincitrice di ben sette Grammy Awards, è molto più di una divaNovanta. Incastonarla in un decennio, per quanto storico, sarebbe riduttivo per la sua carriera, che ha resistito agli urti del tempo e, anzi, ne è uscita rigenerata e rinnovata.