Meloni Matteotti ucciso dallo squadrismo fascista

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) "Oggi siamo qui a commemorare un uomo libero e coraggiosoda squadristi fascisti per le sue idee. Onorare il suo ricordo è fondamentale per ricordarci ogni giorno a distanza di 100 anni da quel discorso il valore della libertà di parola e di pensiero contro chi vorrebbe arrogarsi il diritto di stabilire cosa è consentito dire e pensare e cosa no". Lo dichiara la premier Giorgiain occasione del centenario della morte di Giacomo. "La lezione di, - prosegue - oggi più che mai, ci ricorda che la nostra democrazia è tale se si fonda sul rispetto dell'altro, sul confronto, sulla libertà, non sulla violenza, la sopraffazione, l'intolleranza e l'odio per l'avversario politico". "Il 30 maggio 1924, - aggiunge la premier - Giacomoha pronunciato nell'Aula della Camera il suo ultimo discorso, che gli sarebbe poi costato la vita.