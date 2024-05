Le Iene Beatrice Luzzi incontra un gigolò e lui svela di coppie sataniste e glutei in caduta libera

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 30 maggio 2024), rivelazione del GF 2024, in collaborazione con Gaston Zama de Le, ha condotto un esperimento sociale, fingendosi alla ricerca di unuomo con cui passare il tempo; durante la sua permanenza nel reality, infatti,aveva dichiarato di essere casta da quasi 6 anni. Dopo molte infruttuose ricerche (fra chi non accetta appuntamenti al buio e chi propone prezzi fuori mercato) la scelta cade su Massimo, che si dimostra disponibile. I due, una volta in stanza, iniziano a discutere per conoscersi e l’uomo racconta vari retroscena hot sulla sua peculiare vita professionale, ricordando in particolare il momento in cui rischiò una violenta aggressione da parte del marito di una cliente, e riuscì a salvarsi solo chiudendosi nel bagno.