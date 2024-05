Fonte : ilgiorno di 30 mag 2024

Ma io facevo solo massaggi. "Che non sia morto nessuno è soltanto frutto del caso", ha detto al processo il pm Carlo Cinque. "Deve avermi drogato, sono uscito di strada con l’auto e sono finito in ospedale, ma non ricordo niente", sostiene il giovane che tra gli ultimi ha presentato una denuncia nei confronti di Tiziana Morandi.

La mantide della Brianza in appello gioca la carta della seminfermità