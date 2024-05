Ha un malore al bar due liceali salvano anziano con un’App d’emergenza

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 maggio 2024) Duela vita a un uomoin un bar di Modena: alla persona era andato di traverso un boccone. Giovanida un– Ilcorrieredellacitta.comPoteva finire in tragedia l’episodio che ha visto protagonista unsignore. L’uomo si era recato al bar del quartiere per pranzare, quando un boccone gli è andato di traverso. Una situazione che ha fatto collassare l’uomo nel giro di pochi secondi, portandolo probabilmente in arresto cardiaco. Fortunatamente duedi 18 anni, volontari nella sicurezza pubblica e la Croce Blu, sono intervenuti dal vicino liceo per salvargli la vita. Duela vita all’La vicenda si è svolta a Modena, intorno all’ora di pranzo di ieri. Il signore stava mangiando un panino, quando improvvisamente si è sentito male per un boccone che si è bloccato in gola.