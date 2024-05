A Castelfranco Piandiscò appoggiamo Mandò Lo ribadisce il Pd aretino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Arezzo, 30 maggio 2024 – Il Coordinamento territoriale della provincia di Arezzo del Partito Democratico ha fatto sapere di appoggiare il candidato a sindaco Massimoin vista delle prossime elezioni amministrative nel Comune di. “Coerentemente con le decisioni prese a livello comunale dagli iscritti del PD convocati a circoli riuniti, il Partito Democratico - fanno sapere - non può in alcun modo riconoscersi in liste costruite fuori da percorsi condivisi e di cui fanno parte esponenti riconosciuti del campo politico avverso, cioè della destra”. “Un sostegno convinto - scrive il Coordinamento territorialedel PD - anche per le capacità amministrative, di attenzione ai bisogni dei cittadini e attitudine all’innovazione, già dimostrate durante gli anni dell’impegno professionale da direttore dell’unità operativa 118 dell’area vasta ASL Sud Est”.