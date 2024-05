Una parete da conquistare. Tutti sulla Spluga climbing arrampicata alta 18 metri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 29 maggio 2024) di Fulvio D’Eri Inaugurata a Campodolcino lahall, la palestra di. Una nuova struttura che nasce per nuove opportunità che si aprono per gli appassionati e per chi si avvicinerà a questa disciplina sportiva. Ladi, all’interno della palestra comunale, sostituisce quella allestita negli anni Novanta. Un obiettivo raggiunto per l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrica Guanella che l’ha fortemente voluta per soddisfare le esigenze di un movimento che negli aUn nni è cresciuto. La “”, questo il nome della struttura, èben 18e presenta 24 vie di: da quelle adatte a bambini e principianti a quelle sfidanti anche per gli arrampicatori più esperti. Le vie sono state tracciate da uno dei “route setter” più conosciuti nell’ambiente, Martino Sala, mentre il progetto è stato elaborato dallo studio Bianco-Mastai.