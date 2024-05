Provini del Grande Fratello Signorini svela chi si è presentato | Molti gay

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La settimana scorsa Alfonsoha dato il via aidel. Quest’anno gli aspiranti gieffini (sì, ci saranno nuovamente anche concorrenti non famosi nella casa) possono scrivere al sito ufficiale del programma, ma anche inviare messaggi privati su Instagram proprio al conduttore. Alfonso sul nuovo numero del settimanale Chi ha rivelato qualche curiosità sui casting, sembra infatti che siano già arrivate ventimila candidature e che tra queste siano molte quelle di ragazzi gay. “In questi giorni ho incominciato a prendere visione di migliaia di video che stanno arrivando a me e alla redazione del programma da parte di chi si vuole candidare alla prossima edizione. L’età anagrafica degli aspiranti gieffini è equamente ripartita, tra giovani di venti, trent’anni e signore e signori sessanta, settantenni che non vedono l’ora di salire sulla giostra.