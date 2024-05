Fonte : calcioweb.eu di 29 mag 2024

In questo senso, l?Europa potrebbe fare molto. “Uscire dalla marginalità e costruire nuova cittadinanza attraverso lo scambio, la cultura, la formazione professionale, la creatività. Allargando Erasmus anche a chi è espulso dal sistema formativo”. Un giovane che finisce nel sistema penitenziario è un cittadino in formazione nelle mani dello Stato: per questo dovrebbe essere responsabilità e compito di una democrazia matura quello di assumerne la formazione scolastica e professionale, la crescita all?interno di comunità che possano costituire opportunità di scelta che spesso molti ragazzi non hanno.

Caivano | Smeriglio ‘carceri minorili vergogna vanno chiusi’