TS – Alcolizzato da anni ho visto l’inferno Il dramma dell’ex Inter

(Di martedì 28 maggio 2024) 2024-05-28 00:17:44 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: “Purtroppo a un certo punto mi sono lasciato ‘distrarre’ e mi sono aggrappato all’alcol: ho commesso molti errori, ho preso decisioni sbagliate, ho ferito molte persone, ho fatto stare male i miei cari e i miei amici. Sui social sono stato immortalato in situazioni brutte o strane perché l’alcol è sempre stato il peggior fattore scatenante per tutto ciò che mi accadeva“. È la sincera e intima confessione, fatta alla rivista colombiana Semana, di Fredy Guarin, ex calciatore – tra le altre – di Boca Juniors, Porto ed, 58 presenze con la nazionale dei Cafeteros e, nel gennaio 2014, a un passo dal trasferimento alla Juventus nell’ambito di uno scambio alla pari con Mirko Vucinic, poi saltato a causa delle veementi proteste dei tifosi nerazzurri.

