Sardegna | Ti do in pasto ai maiali 30enne condannato per minacce di morte alla ex

(Di martedì 28 maggio 2024) L’uomo,a due anni, secondo l’accusa avrebbe percosso, ingiuriato e minacciato dila sua ex compagna tra il 2017 e il 2018. Minacciata diper anni dall’ex compagno che, la scorsa mattina, è statodal tribunale di Sassari a due anni di reclusione. Secondo l’accusa l’uomo, 30 anni, originario dell’hinterland di Sassari, tra il 2017 e il 2018 avrebbe ingiuriato, percosso e minacciato dila sua ex compagna di 26 anni. Al punto che durante l’udienza il pubblico ministero ha raccontato che la giovane si sentiva segregata dall’uomo che la minacciava, “Ti do inai” e spesso “si comportava da padre padrone”. Anni da incubo per la 26enne ma anche per i suoi parenti che avevano ricevutodall’imputato: “Vi brucio dentro casa tutti quanti”.