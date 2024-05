Pietro Fanelli svela il cachet preso per partecipare a L’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 28 maggio 2024)è stato uno dei naufraghi più discussi (e a tratti insopportabile) dell’attuale edizione dedei. Un poeta sopra le righe che disprezzava il reality standoci dentro e che ha concluso l’esperienza con un ritiro. Decisione che gli autori hanno in tutti i modi cercato di non fargli prendere. “Dopo che ho espresso la mia volontà di abbandonare il programma, hanno cercato tramite uno psicologo e il capo produzione di convincermi in tutti i modi a restare, dicendomi che ero il vero protagonista del reality e che rimanere sulera importante per il mio futuro nello spettacolo“, ha dichiarato fra le pagine di Novella 2000. Ma, nonostante il pressing per farlo rimanere in Honduras,ha deciso di lasciare.