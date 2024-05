Pagelle TV della Settimana Ecco i promossi e i bocciati

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 28 maggio 2024) Izzo, De Martino, Paolantoni in Stasera Tutto è Possibile9 a Katia Follesa. L’effervescente comica e conduttrice è reduce dal successo di Comedy Match, nuovo show del Nove che si fonda sull’improvvisazione, genere in cui è da sempre in prima linea. Katia funziona proprio perché spontanea e solare, oltreché espressiva e dalle ottime doti comunicative. Occhio a non farsi tentare da ruoli di conduttrice classica. 8 a Stasera Tutto è Possibile. Il comedy show di Rai2 ha chiuso l’ennesima edizione di successo confermandosi il programma più vistorete in prima serata. E’ lo show di pancia per eccellenza. 7 a Rose Villain. Se mediaticamente tra le “voci nuove” dell’ultimo Sanremo tiene banco Big Mama, che musicalmente ha dimostrato poco, a livello discografico è Rosa Luini a “consacrarsi” con il doppio platino conquistato dagli ultimi due singoli: il sanremese Click Boom e Come un Tuono, in cui duetta con Guè che è da settimane ai verticiFimi.