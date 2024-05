S’intrufola in villa con i proprietari in casa preso con addosso una spilla d’oro e diamanti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 27 maggio 2024) Bergamo. Idinon si erano accorti di nulla. A.M., 28 anni di Clusone, si era intrufolato domenica sera (26 maggio) nella loro abitazione, unain via della Fara in Città Alta. Questione di minuti e se la sarebbe data a gambe. Gli agenti della Polizia di Stato lo hanno invece fermato con la refurtiva: unain oro e, in seguito riconosciuta e restituita alla legittimaa. A poca distanza c’era anche una valigia, piena d’argento. Probabilmente caricata dallo stesso A.M., arraffando tutto ciò che aveva a portata di mano. L’allarme è scattato verso le 19, su segnalazione di un attento vicino. Gli agenti, arrivati sul posto, sono saliti ine hanno “seguito” i rumori che provenivano da una stanza sul retro.