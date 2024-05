Rafah - Mezzaluna Rossa | Molte vittime in attacco vicino a quartier generale Onu

(Di domenica 26 maggio 2024) (Adnkronos) –in unisraelianoalOnu a. Lo ha reso noto lapalestinese su X. "Gli equipaggi delle ambulanze dellapalestinese – si legge – stanno trasportando un gran numero die feriti in seguito al fatto che l'occupazione ha preso di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .

La Mezzaluna Rossa palestinese ha detto che un attacco aereo israeliano ha ucciso e ferito un "gran numero " di persone in un'area umanitaria designata vicino alla città di Rafah, nell'estremo sud di Gaza. "Gli equipaggi delle ambulanze della Mezzaluna Rossa Palestinese stanno trasportando un gran ... quotidiano

