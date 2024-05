Olivier Giroud - dall’idolo Shevchenko al sogno scudetto | il re francese lascia il Milan dopo aver abbattuto il tabù della n 9

(Di domenica 26 maggio 2024)il clubiln.9:alconquistato nel 2022 E’ il 5 febbraio del 2022 e ilha appena trovato il goal del pareggio, nel derby contro l’Inter, grazie alla zampata un po’ fortuita di, quando in un San Siro stracolmo di tifosi nerazzurri cala il silenzio. Si sentono solo le urla dello spicchio destinato ai sostenitori rossoneri. Il risultato è, quindi, fermo sull’1-1. Passano tre minuti: 77:53. Un istante che cambierà per sempre la storia del club di via Aldo Rossi, e soprattutto quella di un “signore” alto un metro e 93 per 92 chili. Il pallone nello spazio, un po’ corto e sul destro, il suo piede debole. Il colpo di genio del campione: controllo di tacco con cui si apre la possibilità di concludere con il sinistro: girata in caduta e pallone in porta, 1-2. La corsa sotto la Curva Sud e la lingua di fuori, per quella che diventerà l’iconica fotostagione 2021/22.

“Spazio ai giovani”. L’Equipe ha intervistato Olivier Giroud a margine della presentazione del suo documentario che ripercorre la sua vita e carriera. Il miglior marcatore della storia della Francia (57 gol) lascerà la nazionale al termine degli Europei in Germania: “Sarà l’ultima mia competizione con i Bleus, bisogna lasciare spazio ai giovani”, le parole del centravanti del Milan, che dirà addio in estate anche ai rossoneri per accasarsi al Los Angeles FC in MLS. sportface

Milan, in vista del suo addio, Giroud ha rilasciato una lunga intervista e si è soffermato sul suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic. Le parole Olivier Giroud si prepara alla sua ultima a San Siro. Lo stadio ha risposto presente e sarà stracolmo di gente che darà l’addio all’attaccante francese, ma non solo. dailymilan

Pagelle Milan-Salernitana: si è girato per l’ultima volta Olivier Giroud a San Siro. Un grande goal come la prestazione di Rafael Leao… MIRANTE 6 Giusto chiudere con lui tra i pali (88’ Nava ng) CALABRIA 6 Capitano fino all’ultimo minuto. dailymilan

Milan-Salernitana 3-3, Pioli saluta con un pareggio - Milan-Salernitana 3-3, Pioli saluta con un pareggio - MILANO (ITALPRESS) – Il Milan chiude la stagione con un pareggio. La squadra rossonera non va oltre un 3-3 contro la Salernitana nel match del Meazza valevole per la trentottesima ed ultima giornata d ... lagazzettadelmezzogiorno

PIOLI:NON DIMENTICHERO' QUESTI TIFOSI - PIOLI:NON DIMENTICHERO' QUESTI TIFOSI - Ultima gara con gol a San Siro per olivier giroud: "Sono davvero grato per il percorso di queste tre stagioni, non lo dimenticherò mai. Ringrazio la società, il mister e i compagni". servizitelevideo.rai

