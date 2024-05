L’ultimo regalo di Taremi al Porto | gol e Coppa di Portogallo

Mehdi Taremi , futuro attaccante dell’Inter, ha deciso con un suo gol la finale di Coppa di Porto gallo tra Porto e Sporting CP. DECISIVO – Il Porto si è aggiudicato la Coppa di Porto gallo battendo in finale lo Sporting CP. Vittoria in rimonta per i Dragoes passati in svantaggio al 20?. Autore della ... inter-news

FcIN - L'Inter non ha comunicato nulla ad Arnautovic. Il messaggio però è... Taremi. L'austriaco valuterà - FcIN - L'Inter non ha comunicato nulla ad Arnautovic. Il messaggio però è... taremi. L'austriaco valuterà - A dispetto delle voci emerse negli ultimi giorni, l'Inter non ha mai chiesto all'agente di Marko Arnautovic di guardarsi intorno per cercare una nuova squadra. Il messaggio ... fcinternews

Taremi saluta il Porto: “Un onore questi 4 anni qui, d’ora in poi sarò un grande tifoso” - taremi saluta il porto: “Un onore questi 4 anni qui, d’ora in poi sarò un grande tifoso” - Le parole dell'iraniano: "E' un onore per me essere stato parte di questo gruppo in questi quattro anni, è stato incredibile" ... fcinter1908

PORTOGALLO - Il Porto vince la Coppa di Lega grazie al gol di Taremi - portoGALLO - Il porto vince la Coppa di Lega grazie al gol di taremi - Il porto ha vinto la Coppa di portogallo battendo 2-1 lo Sporting Lisbona ai supplementari: la rete decisiva è stata firmata su rigore al 100' da Mehdi taremi, all'ultima partita coi Dragoes visto che ... napolimagazine