LIVE – F1 - GP Monaco Montecarlo | la gara in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) La Formula 1 si prepara a disputare il Gran Premio di, iconica tappa del mondiale che quest’anno festeggia la sua settantesima edizione. Tra le strade diva in scena la celebreche ogni pilota desidera vincere almeno una volta durante la propria carriera. Per riuscire ad ottenere la vittoria, si è dimostrato più volte necessario eccellere durante la sessione di qualifiche e a farlo, nella giornata di ieri, è stato Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari ha conquistato la prima casella, affiancato da Oscar Piastri della McLaren. Seconda fila poi per Carlos Sainz, terzo, e Lando Norris, quarto. Solo sesto Max Verstappen, che ha terminato una sessione complessa. Sottotono Fernando Alonso, sedicesimo, e Sergio Perez, diciottesimo. I semafori si spegneranno alle 15:00, per dare via al celebre Gran Premio. Sportface.it vi accompagnerà per tutta la durata della, aggiornandovi minuto per minuto, in modo da non farvi perdere nemmeno un attimo dell’azione in pista! COME VEDERE LAIN TV GP– LA REPLICA SportFace.