Lazio-Sassuolo | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Frosinone-Udinese, match valido per la trentottesima giornata di Serie A 2023/2024. Allo Stirpe scontro drammatico che vale la salvezza: da una parte i ciociari che possono anche pareggiare, dall’altra i bianconeri che in caso di vittoria si salveranno, mentre in caso contrario dovranno sperare in un risultato favorevole da Empoli.

Il programma e i telecronisti su Dazn di Napoli-Lecce, match valido per la trentottesima giornata di Serie A 2023/2024. I partenopei chiudono un campionato disastroso e provano a vincere confidando in un passo falso del Torino per agganciare in extremis un piazzamento per l’Europa Minore.

