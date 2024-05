Infiltrazioni d’acqua in condominio | chi paga

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 26 maggio 2024) Il fenomeno dellepiovana coinvolge molti edifici soprattutto in un periodo di instabilità metereologica come quello che stiamo vivendo, durante il quale si possono verificare anche episodi di piogge intense o alluvioni. Tutto questo spesso comporta, oltre che innumerevoli disagi, anche rilevanti danni a carico dei proprietari di immobili. Qualora ci si trovi nell’ambito di unsorgono alcuni dubbi in merito a chi sia tenuto are quando a causa dellealcuni degli appartamenti vengono danneggiati. Il problema relativo a chi sia tenuto a sostenere i costi per le riparazioni è spesso causa di tensione tra i condomini. Il responsabile sarà ilo il singolo condomino? La risposta non è univoca poiché l’accertamento della responsabilità è strettamente connesso alla individuazione della causa dell’infiltrazione. A chi dovrà rivolgersi il danneggiato per ottenere il risarcimento del danno se ad esempio l’infiltrazione proviene dal lastrico solare? E se invece l’infiltrazione è causata da un difetto di costruzione imputabile al venditore del fabbricato? Andiamo con ordine ed esaminiamo separatamente le diverse fattispecie.