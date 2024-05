Frosinone in Serie B, Empoli batte Roma allo scadere e si salva - Frosinone in Serie B, Empoli batte Roma allo scadere e si salva - Il Frosinone perde in casa per 1-0 contro l'Udinese e retrocede in Serie B con Salernitana e Sassuolo: sono gli ultimi verdetti del 38esimo e ultimo turno del campionato. RSS Feed ... adnkronos

Frosinone-Udinese 0-1: il tabellino - frosinone-udinese 0-1: il tabellino - frosinone-udinese 0-1 (primo tempo 0-0) Marcatori: 31` s.t. Davis (U) Assist: 31` s.t. Lucca (U) FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola (39` s.t. Cuni), Romag. calciomercato

Serie A - Empoli-Roma 2-1: Niang salva i toscani al 93', in Serie B scende il Frosinone - Serie A - Empoli-Roma 2-1: Niang salva i toscani al 93', in Serie B scende il Frosinone - In B scende il Frosinone, che perde lo scontro diretto contro l'Udinese venendo superato sia dalla squadra di Nicola che da quella di Cannavaro. eurosport