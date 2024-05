Considero l' equidistanza rispetto ai fatti un valore irrinunciabile nel giornalismo Per questo - resto colpita da com - negli ultimi an -i, in questo mestiere prevalga il contrario

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 26 maggio 2024) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Pratico ilormai da più di 30 anni, avendo cominciato nel lontano 1992 grazie agli stage della mia scuola di specializzazione. Sono entrata a 25 anni nella redazione economica del Corriere della Sera, guidata al tempo da Ferruccio de Bortoli, poi lungamente direttore del quotidiano. Di donne, in quella redazione, ne trovai due su una ventina di redattori. Scrivere di economia, allora, richiedeva un approccio molto formale che, evidentemente, non veniva riconosciuto alle donne. Lo capii andando in giro a fare interviste e servizi: incontrare una giornalista, ai tempi, per i manager che fronteggiavo, costituiva una sorpresa,alla quale ognuno reagiva a proprio modo. C’era chi usava un tono paternalistico, chi lusingava, chi s’irrigidiva irrimediabilmente. La scuola deleconomico mi ha insegnato a cercare prima di tutto di capire fino in fondo quello di cui mi dovevo occupare, senza pregiudizi.