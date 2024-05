Paolo Spada era un uomo e un medico meraviglioso | i pazienti ricordano il chirurgo morto a 56 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) Buccinasco (Milano) – Due comunità in lutto per la scomparsa del, ma centinaia di commenti sui social, di cordoglio e vicinanza alla famiglia, fanno capire come la fama delvascolare e docente in Humanitas abbia raggiunto tutta l’Italia. Le comunità di Buccinasco, doveviveva con la moglie Barbara e i figli, e quella di Rozzano, dove illavorava, hanno espresso dolore e tristezza per la perdita di "una persona eccezionale - scrive un paziente - capace di avere cura di chi ha bisogno, sia con la sua esperienza professionale sia con la bontà d’animo che lo caratterizzava". Ilera diventato famoso con la pagina Facebook, in cui affiancava il virologo Guido Silvestri, Pillole di ottimismo, seguita da circa 200mila persone.riusciva "a elaborare con parole semplici dati che mettevano paura - ricorda un sostenitore della pagina -, ci ha tenuto compagnia in un periodo di grande incertezza, affanno e confusione.