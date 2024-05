Napoli - il report in vista del Lecce | le ultime su Osimhe - Zielinski e Rrahmani

La SSC Napoli ha pubblicato il consueto report dell'allenamento odierno in vista della sfida contro la Fiorentina L'articolo Report SSC Napoli in vista della Fiorentina: terapie per Osimhen proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

Il Napoli si è allenato questa mattina per preparare la sfida di venerdì contro la Fiorentina. Lindstrom out per lombalgia: ha effettuato solo terapie e personalizzato in palestra. Mazzocchi e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in campo.

