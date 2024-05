(Di sabato 25 maggio 2024) L’IA dipropone idee sorprendentiha integrato un’intelligenza(AI) nel suo motore di ricerca, ma le segnalazioni indicano che l’IA consigliadi compiere azioni bizzarre comesassi,sulle pizze e utilizzare, secondo diverse fonti online. In un caso eclatante, l’AI sembrava suggerire di saltare dal Golden Gate Bridge a un utente che cercava informazioni su sensazioni depressive, sollevando preoccupazioni sulle risposte generate. Scoperta la funzione “Panoramiche AI” diha presentato il nuovo strumento sperimentale chiamato “Panoramiche AI”, il quale riassumerebbe i risultati di ricerca utilizzando il L'articolo proviene da News Nosh. .

Sono sempre più numerose le segnalazioni di utenti che si vedono bloccare la ricerca in Google via Safari da un avviso con captcha che chiede loro se sono esseri umani o robot. Forse c’entra il relay privato di iCloud... dday

Da diversi giorni Google agli utenti iOS, che tentano una ricerca tramite Safari , chiede se sono dei robot con un captcha che appare in automatico sullo schermo, ma cosa sta succedendo? Sembrerebbe che Google abbia iniziato a difendersi dal data scraping, ovvero l’estrazione di dati da parte delle intelligenze artificiali che sono ormai sempre più utilizzate come ad esempio, ChatGPT. screenworld

Google TV sta finalmente aggiungendo una funzione per trovare il telecomando smarrito. Ecco le prove. L'articolo A breve Google TV dovrebbe aiutare gli utenti a trovare il telecomando proviene da TuttoAndroid. . tuttoandroid

Spotify disattiva Car Thing: delusione per gli utenti senza rimborso - Spotify disattiva Car Thing: delusione per gli utenti senza rimborso - Questa decisione di Spotify lascerà molti utenti delusi, specialmente considerando il precedente trattamento di altre aziende tecnologiche in situazioni simili. Ad esempio, google ha chiuso il ... news.fidelityhouse.eu

Valanga di novità per i servizi e le piattaforme di Google - Valanga di novità per i servizi e le piattaforme di google - google ha presentato una serie di aggiornamenti e nuove funzionalità mirate a migliorare l'esperienza degli utenti attraverso servizi come Chrome OS, google Meteo, google TV, Gmail e altri, confermand ... news.fidelityhouse.eu

Google, arriva una novità: puoi condividere le password con la tua famiglia - google, arriva una novità: puoi condividere le password con la tua famiglia - Condividi in modo sicuro le password con la tua famiglia grazie alla nuova funzione di google Password Manager. newsmondo