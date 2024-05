Europei di Ritmica - Sofia Raffaeli è argento nell’all-around | Felice per la medaglia

(Di sabato 25 maggio 2024) Budapest, 25 maggio 2024 – Arriva un’altra splendidaper. La campionessa azzurra della Ginnastica, che si prepara a volare alla prima Olimpiade della carriera, ha messo l’al collo, agliin svolgimento a Budapest. Il podio è arrivatocon il punteggio di 139.750 punti: “Sonoper l’perché è il frutto di quattro esercizi abbastanza puliti. Ora resettiamo tutto perché domani mi aspettano le finali di altri quattro attrezzi ma sarà comunque un buon allenamento in vista di Parigi”, ha detto l’atleta delle Fiamme Oro, come riporta l’Ansa. Foto Simone Ferraro/FGI ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. .

