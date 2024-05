Chico Forti - quando il fratello della vittima scrisse | È innocent - chiedo il suo rilascio

AGI - "Il fratello di Dale Pike ha inviato una lettera a noi della famiglia quando è venuto a sapere che Chico Forti sarebbe andato a trovare la mamma per esprimerle vicinanza e affetto". Lo spiega all'AGI Wilma, zia dell'uomo che è stato condannato all'ergastolo negli Usa per l'omicidio di Dale Pike e si trova ora nel carcere di Verona, dopo il rientro in Italia.

