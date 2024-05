(Di venerdì 24 maggio 2024) Gli striscioni disono apparsi sui. Il dissenso corre tra vernice e bomboletta spray,dalle terrazze di chi non ci sta: "via leper il bene comune". E ancora, "Riprendetevi l’antenna". Se non si fosse capito, al centro della polemica c’è la vicenda. Prima la richiesta del blocco al cere per la costruzione della stazione radiobase di telefonia di via Val Pusteria a Empoli. Poi la voce alzata del comitato di Borgo per poter accedere agli atti che hanno autorizzato l’installazione di un impianto Iliad in viaChiassatelle. Ora la questione supera il confine di quartiere ampliandosi a tutta la città. Lo fanno presente i membri del comitato che lunedì scorso sono stati ricevuti (su richiesta dell’assessore all’Ambiente Massimo Marconcini) dalla segretaria generale, dal dirigente tecnico, dalla funzionaria Suap e dall’Ufficio Ambiente.

I deputati del Pd hanno sventolato una bandiera tricolore sugli scranni della Camera nel corso dell’esame del Ddl autonomia. “L’unico simbolo che ha diritto di essere presente qui è il tricolore, non i simboli di chi vuole utilizzare questo posto per vendere agli italiani una riforma pericolosa e sbagliata”, ha detto la capogruppo del Pd Chiara Braga protestando per la maglietta verde indossata dalla deputata leghisa Bordonali durante il suo intervento. ilfattoquotidiano

Bagarre in Aula in occasione dei primi voti sugli emendamenti presentati al disegno di legge sul premierato: gli esponenti delle opposizioni hanno sventolato una copia della Costituzione.Continua a leggere . fanpage

Rivolta anti-antenne. La protesta sventola dai balconi delle case: "No ai progetti pirata" - Rivolta anti-antenne. La protesta sventola dai balconi delle case: "No ai progetti pirata" - Striscioni di dissenso in città. Il comitato: "Vogliamo l’accesso agli atti". Nel mirino l’autorizzazione dell’impianto in via delle Chiassatelle . All’incontro in Comune anche la ditta di consulenza ... lanazione

Premierato. Tensione in Aula. L’opposizione sventola la Carta - Premierato. Tensione in Aula. L’opposizione sventola la Carta - "Bene, bravi, sventolate tutti la Costituzione. Ottimo!". Ignazio La Russa ha salutato con sarcasmo la prima, plateale, protesta che ha accompagnato l’inizio della discussione, in Senato, del ddl sul ... quotidiano

Premierato arriva in Aula, le opposizioni sventolano copie della Costituzione in Aula per protesta - Premierato arriva in Aula, le opposizioni sventolano copie della Costituzione in Aula per protesta - Bagarre in Aula in occasione dei primi voti sugli emendamenti presentati al disegno di legge sul premierato: gli esponenti delle opposizioni hanno sventolato ... fanpage