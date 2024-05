Piazza di Siena - che show Nel mirino c’è lo Slam

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sei anni dopo la riqualificazione didi– era il 2018 – ad opera di Coni, Sport e Salute e Fise, lo storico evento capitolino entra nelle Rolex Series, prestigioso circuito "…con obiettivo finale il Rolex Grand…". Lo ha spiegato, ieri durante un incontro con la stampa nella Casina dell’Orologio dalla celeberrima Casa ginevrina di orologeria, l’ad di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, il visionario deus ex-machina dell’evoluzione in chiave ecocompatibile di questo meeting nel cuore di un parco pubblico come Villa Borghese. Intanto in campo gli azzurri, dopo la gara d’apertura Premio Safe Riding, categoria Winning Round (h. 1,45 m.) andata alla francese Gloria Mercoeur (Emeric George), hanno aperto il gas portando brillantemente a casa le due gare successive. Nella 145 a due fasi "targata" Mag Emilio Bicocchi su Divina, femmina allevata in Italia, ha siglato la prova con doppio netto davanti ad altri tre italiani.

Il Piazza di Siena 2024 si è ufficialmente aperto. Nel meraviglioso campo di gara all’interno della cornice di Villa Borghese sono andate in archivio le prime competizioni, in attesa della Coppa delle Nazioni, che si terrà domani – venerdì 24 maggio – e del Gran Premio individuale – in programma domenica 26 maggio. oasport

(Adnkronos) – “Siamo felici, è un giorno storico, però guardiamo a questo traguardo come a un’ampia finestra che si apre su nuovi orizzonti, perchè l’obiettivo finale è quello di entrare nel circuito Slam. Abbiamo la passione, l’entusiasmo e la chance per riuscirvi”. seriea24

Meno persone sul tufo per Tratta e prove - Meno persone sul tufo per Tratta e prove - Si avvicina il Palio di siena del 2 luglio: pubblicate le disposizioni per la festa, dalle prove dei cavalli alle regole per i commercianti. Vietati contenitori di vetro e alcolici in piazza. Accesso ... lanazione

Piazza di Siena 2024 oggi in tv: orario Coppa delle Nazioni, programma, streaming, avversarie dell’Italia - piazza di siena 2024 oggi in tv: orario Coppa delle Nazioni, programma, streaming, avversarie dell’Italia - A Villa Borghese è il giorno della Coppa delle Nazioni nell'ambito della manifestazione equestre di piazza di siena, comprendente le gare dello CSIO di ... oasport

Tre donne e piazza del Campo: l’opera di Mariotti - Tre donne e piazza del Campo: l’opera di Mariotti - Tre donne ed una piazza, non una qualsiasi ma piazza del Campo: ecco gli ingredienti primari del nuovo romanzo di Elisa Mariotti ‘Donne e parole’ ovvero ‘Virginia, Sibilla e Colette tra sogno e realtà ... lanazione