Inaugurazione e visite guidate | come partecipare

Si chiama Giuliano, ha 83 anni ed è il recordman delle visite al Belvedere del 39esimo piano di Palazzo Lombardia, sede della Giunta regionale lombarda. Anche in occasione delle aperture per la Design week, non ha mancato un appuntamento: “Quando è possibile salgo al 39esimo piano perché ogni volta c'è sempre qualcosa di bello da vedere, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire” racconta Giuliano, che abita in zona, nel quartiere Isola, dove ha trascorso gran parte della sua vita.

