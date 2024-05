Calendario Mondiali judo 2024 oggi | orari 24 maggio - t - program -a, stream -ng, tabellone prova a squadre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) Archiviate le prove individuali, è giunto il momento del Team Event in occasione della giornata conclusiva dei Campionatidi, in corso di svolgimento alla Mubadala Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Saranno 13 i Paesi impegnati nellamiste che chiude definitivamente ilma della rassegna iridata. Presente anche l’Italia con a disposizione i seguenti atleti: Giovanni Esposito (-73 kg), Manuel Parlati (-73 kg), Christian Parlati (-90 kg), Lorenzo Rigano (-90 kg), Gennaro Pirelli (+90 kg), Nicholas Mungai (+90 kg), Thauany David Capanni Dias (-57 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), Kim Polling (-70 kg), Asya Tavano (+70 kg) ed Erica Simonetti (+70 kg). Gli azzurri debutteranno al primo turno contro l’Olanda, per poi incrociare eventualmente ai quarti i campioni olimpici in carica della Francia. In caso di sconfitta con i transalpini, il team italiano se la vedrebbe ai ripescaggi con la perdente del quarto di finale tra Georgia e la vincente del match Ungheria-Mongolia.