Von der Leyen | collaborazione con Meloni - ma con riserva sui gruppi di destra

Von der Leyen, 'servono nuovi finanziamenti europei per la difesa' - Von der leyen, 'servono nuovi finanziamenti europei per la difesa' - Lo ha detto la candidata di punta del Partito popolare europeo (Ppe), Ursula von der leyen, durante il dibattito tra gli Spitzenkandidaten per la guida della Commissione europea in corso ... ansa

Von der Leyen: "Meloni pro-Ue e anti-Putin, ottima collaborazione" - Von der leyen: "Meloni pro-Ue e anti-Putin, ottima collaborazione" - Bruxelles, 23 mag. (askanews) - "C'è un'ottima collaborazione con Giorgia Meloni al Consiglio europeo, così come con tutti i capi di Stato e di governo, questo è il mio compito come presidente della C ... quotidiano

Europee, il dibattito fra gli "Spitzenkandidaten" a Bruxelles - Europee, il dibattito fra gli "Spitzenkandidaten" a Bruxelles - Nell'emiciclo del Parlamento europeo a Bruxelles, i principali leader dei gruppi parlamentari europei, che rappresentano i candidati alla guida della futura Commissione Europea, comunemente chiamati " ... rainews