Toblerone e Oreo - cioccolato troppo salato | multa di 337 milioni della Ue

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 maggio 2024 –salati”. Ma non si tratta di una questione di “sapidità”, bensì di una questione di prezzo. Un prezzo “” appunto che è costato caro alla multinazionale Mondelez, il colosso delproprietario di questi marchi (ma anche di Côte d'Or, Milka, Lu e Ritz) che è statata dalla Ue: una sanzione di 337,5di euro. Il motivo? Aver gonfiato i prezzi., ma anche Côte d'Or, Milka, Lu e Ritz sono infatti slcuni tra gli snack e i dolciumi più amati dagli europei – e non solo – ma, purper le tasche degli estimatori di queste prelibatezze, sono stati venduti a prezzi gonfiati nel continente a sfregio delle regole Ue sulla concorrenza. Al termine di un'indagine durata tre anni, Bruxelles ha inflitto a Mondelez, il colosso delproprietario dei celebri marchi, unada 337,5di euro per aver ostacolato il commercio transfrontaliero, impedendo ai rivenditori europei di acquistare i prodotti nei Paesi Ue dove i prezzi erano più bassi.

