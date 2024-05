Tiro a volo - azzurri in risalita dopo 100 piattelli agli Europei 202 - ma la finale resta complessa

(Di giovedì 23 maggio 2024) Segnali di miglioramento nella seconda parte delle qualificazioni valide per i Campionati2024 di, rassegna in scena questa settimana al Poligono di Lonato Del Garda.una prima giornata altamente negativa glisono saliti di colpi in occasione della seconda giornata, ritrovandosi nel gruppo al quattordicesimo posto quando manca una sola serie dalla fine. Il più preciso in tal senso è stato Gabriele Rossetti, il quale ha sparato due 25/25 totalizzando al momento 96/100, stesso parziale di Luigi Lodde (aver segnato 24/25 e 25/25) e di Tammaro Cassandro (25/25, 24/25). Sono due ida recuperare in mezzo al traffico dell’ultma tranche: nel gruppo di testa, a quota 99/100, troviamo il britannico Karl Frederick Killander, il tedesco Sven Korte e il neutrale Anatolii Semenko. Seguono poi quattro concorrenti a quota 98/100 e sei fermi a 97/100. Nella gara a squadre conduce la Gran Bretagna, contando 291rotti su 300, tre colpi in più rispetto, secondi con 288/300 davanti alla Finlandia, sul gradino più basso del podio con 288/300.

