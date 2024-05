Sondaggi elettorali Ixé - Pd quasi al 21 - FI sopra la Lega

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tre partiti in bilico sulla soglia del 4% Per alcune forze politiche le elezioni europee dell’8 e 9 giugno saranno al cardiopalma. Si tratta di quelle che sono in bilico sulla soglia di sbarramento del 4%. Secondo gli ultimidi Ixé Verdi e Sinistra, Azione e Stati Uniti d’Europa hanno rispettivamente il 4,1%, e poi il 4% e il 4%, potrebbero entrare tutti o anche nessuno nel Parlmento di Bruxelles. Nel secondo caso sarebbero molti i seggi guadagnati in più dai cinque partiti con percentuali più alte. Per esempio da Fratelli d’Italia, che, perdendo tre decimali, scende di tre decimali al proprio minimo da un anno e otto mesi, il 26,3%. In discesa anche gli alleati di Forza Italia, che perde in un mese lo 0,6% ed è all’8,8%, comunque al didella, che però è in aumento di tre decimali all’8,3%. All’opposizione anche per Ixé è un momento positivo per il Pd, che guadagna ben un punto e arriva al 20,9%, il dato migliore dal molto tempo.