(Di giovedì 23 maggio 2024)un lungo periodo di attesa e preoccupazione per i suoi fan,ha finalmente dato il via libera al suo ritorno. Con poche ma significative parole su Instagram, ha scatenato l'entusiasmo dei suoi seguaci, annunciando il suo prossimo spettacolo con gli hashtag "##oracominciamo #". La notizia arrival'incidente inavvenuto il 15 luglio 2023 a.

Jovanotti, ritorno sul palco dopo l'incidente: annunciato il PalaJova per il 2025 - jovanotti, ritorno sul palco dopo l'incidente: annunciato il PalaJova per il 2025 - (Adnkronos) - #palajova #2025 #oracominciamo #palajova2025. Pochi hashtag, nessun commento, ma messaggio chiaro: jovanotti annuncia su Instagram il ritorno nei palazzetti per il 2025. Postando un'imma ... reggiotv

Jovanotti torna ai live dopo l’incidente in bicicletta: nel 2025 in tour con il PalaJova - jovanotti torna ai live dopo l’incidente in bicicletta: nel 2025 in tour con il PalaJova - Dopo un lungo periodo di attesa e preoccupazione per i suoi fan, jovanotti ha finalmente dato il via libera al suo ritorno live. Con poche ma significative ... gazzettadelsud

Jovanotti annuncia il ritorno sul palco, sarà nei palasport nel 2025 - jovanotti annuncia il ritorno sul palco, sarà nei palasport nel 2025 - Sono bastate poche parole per ridare fiducia ai fan di jovanotti per un suo prossimo ritorno sul palco. L'annuncio che i fan aspettavano da tempo è stato pubblicato dal musicista toscano sul suo profi ... msn