Ginnastica artistica | grande risultato per l’atleta della Montesport alle finali nazionali di Riccione L’exploit di Vittoria Guerrini | è settima in Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Miglior prestazione stagionale e piazzamento tra le migliori ginnastenesua categoria.è riuscito alla giovane atletaMontespertoli, capace di classificarsi al settimo posto assoluto nelledel campionato Gold Allieve, andate in scena a. Dopo essersi guadagnata l’accesso alla finale per la fascia A2 (classe 2014) con l’undicesima posizione, grazie a un elevato programma tecnico e a una buona gara, nellassimasvolge la sua miglior prova di tutta la stagione, migliorandosi di ben due punti rispetto alla qualifica (90,800) ed entrando così nella top-ten ‘tricolore’. A volteggio fa registrare la seconda miglior prestazione assoluta con 19,600 punti, mentre a parle ottiene un buon 18,000, a trave un 16,600 e a corpo libero un 17,750, chiudendo con il 18,850 a cinghietti. Oltre a lei sono scese in pedana anche Danae Caramelli e MariaSole Giannozzi, entrambe alla loro prima esperienza nazionale Gold e infatti l’emozione si è fatta un po’ sentire, soprattutto al primo attrezzo, la trave, da sempre quello più ostico.