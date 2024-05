Redditometro - i numeri del flop secondo Unimpresa | Ecco perché non ha mai funzionato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La decisione del governo di reintrodurre ilrappresenta «un grave errore», che penalizza «i cittadini più deboli, le micro imprese e le partite Iva». È quanto afferma in una nota Giovanna Ferrara, presidente dila confederazione di aziende, lo strumento a cui sta pensando l’esecuito viene presentato come un modo per combattere l’evasione fiscale, ma «rischia di trasformarsi in un accanimento del fisco contro chi è già in difficoltà»., insomma, ilnon è la soluzione giusta. E per dimostrarlo, la confederazione di aziende ripercorre i risultati ottenuti in passato. «In 13 anni – rileva un documento del Centro Studi di– i controlli svolti dall’amministrazione finanziaria sui rapporti bancari dei contribuenti italiani sono stati meno di 100mila (84.155) e hanno consentito di individuare appena 7,2 miliardi euro di tasse non pagate».