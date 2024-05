Napoli - tutto sulla ricostruzione | Ecco l’ambizioso piano di De Laurentiis – CorrSport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Devuole rivoluzionare ilcon un ambiziosodi mercato: due innesti di qualità per reparto. Il presidente Aurelio Deè deciso a rivoluzionare ildopo la delusione dell’ultima stagione. Ildi mercato, secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport è ambizioso: puntare su 6 acquisti di qualità, due per ogni reparto, per ridare nuova linfa alla squadra. Difesa: il sogno si chiama Buongiorno In difesa, il grande obiettivo risponde al nome di Alessandro Buongiorno, centrale classe ’99 del Torino. Ilha già presentato un’offerta da 35 milioni più 5 di bonus, ma il Toro fa muro sperando in un’asta con le big della Premier. Tra le alternative ci sono Hancko del Feyenoord e Rafa Marin del Real Madrid. Alessandro BuongiornoCentrocampo: la stellina Sudakov A centrocampo, invece, il nome caldo è quello di Georgiy Sudakov, talento ucraino classe 2002 dello Shakhtar Donetsk.

