(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ci sono tante strade che portano al cuore dei tifosi: l’attaccamento al club, la difesa dei colori, i grandi acquisti. Ma alla fine, quello che fa finire un presidente nei libri di storia, oltre che nella memoria eterna di tutti gli appassionati, sono i trofei portati in bacheca. E sotto la presidenza di Steven, dal 2016 ad oggi, di coppe in Viale della Liberazione ne sono arrivate ben 7: due Scudetti (compreso l’indimenticabile successo della seconda stella), due Coppe Italia e tre Supercoppe. Un rullino di successi che rende la famigliala più vincente della storia dell’seconda soltanto ai Moratti. Oltre ai trofei, negli otto anni alla guida del club, ci sono anche 2 finali europee perse, una di Europa League e una di Champions, che non finiscono in bacheca ma che sono state un passaggio fondamentale per rimettere l’sulla cartina dei grandi club d’Europa.