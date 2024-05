Al via ordini delle prime due versioni della Renault 5 E-Tech Electric

(Di mercoledì 22 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Al via glidue5 E-. Con un design coup de coeur, una tenuta di strada ed un dinamismo senza pari nel segmento B, quest’icona pop offre un’esperienza piacevole e semplicetecnologia elettrica e digitale.5 E-è dotata del sistema OpenR Link di ultima generazione, con oltre 50 App e servizi pratici. OpenR Link funziona con fluidità maggiore rispetto a qualsiasi altro sistema dell’industria automotive.5 E-sarà prodotta presso lo stabilimento francese di Douai, avvalendosi di un ecosistema compatto di fornitori con sede entro un raggio di 300 km rispetto al Centroity. Questo risultato dimostra l’eccellenza del Grupponella progettazione e produzione di veicoli elettrici di piccole dimensioni leggeri, competitivi e popolari, destinati a svolgere un ruolo fondamentale nella transizione elettrica del mercato automobilistico.

