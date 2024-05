Sentieri di speranza Percorso per i giovani sull’impegno civile

(Di martedì 21 maggio 2024) Quali sono le motivazioni alla base dell’impegnodi ciascun giovane? Perché partecipare alla comunità sociale e politica? A partire da queste domande l’Ufficio diocesano per la pastorale sociale propone ildi" aitra i 17 e i 40 anni che credono che l’impegno sociale e politico richieda idealità, formazione e competenze. Il primo incontro venerdì 24 maggio alle 21 al Seminario Arcivescovile: l’ufficio diocesano inaugurerà ilcon un’introduzione di Luca Pighini, direttore dell’Ufficio per la pastorale sociale e poi con l’intervento del professor Sebastiano Nerozzi, segretario del Comitato Scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici in Italia. Nerozzi è professore associato di Storia del pensiero economico e Storia ...

