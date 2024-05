Santa Rita - la festa a Bologn - le rose in San Giacomo e la benedizione delle auto in Massarenti | orari e programma

(Di martedì 21 maggio 2024)a, 21 maggio 2024 - Ventidue maggio:. Il 22 maggio si celebra, infatti, la memoria dallaumbra invocata per i miracoli impossibili. E ci si reca alla basilica di Sanin piazza Rossini o alla parrocchia diper avere lebenedette, simbolo della. Due appunto i cuori del cultoese delladei ‘miracoli impossbili’: Sanin piazza Rossini ein via. Nella basilica di piazza Rossini, i padri Agostinani terranno il portone aperto dalle 7 alle 21. La prima messa è alle 7, le successive sono alle 8, 9, 10, 11, alle 12, 13, 15,30, 16, 17, 18 e 19. Alle ...

Santa Maria a Vico . parte dal Comune di Santa Maria a Vico il tour meridionale di Federitaly per la promozione degli strumenti finanziari, le opportunità d’investimento, le strategie di export e le capacità di networking per le imprese del meridione. Si è svolto, presso il Comune di Santa Maria a Vico , il convegno “Fare impresa al Sud. Strumenti e strategie per la competitività e la valorizzazione dell’economia locale”, organizzato dalla Delegazione casertana di Federitaly , presieduta da Annapaola Larenza, e dal giornalista Domenico Letizia, con il patrocinio del Comune di Santa Maria a Vico . casertanotizie

ROMA – Tv2000 , mercoledì 22 maggio a partire dalle 11.15, trasmette in diretta da Cascia le celebrazioni per la Festa di Santa Rita . Dal Viale del Santuario il Solenne Pontificale presieduto dal cardinale Robert F. Prevost, Prefetto del Dicastero per i Vescovi, seguito dalla Supplica e dalle Benedizione delle rose dal sagrato della Basilica di Santa Rita . lopinionista

Non c’è pace sulla sedicesima tappa del Giro d’Italia 2024 , quella dopo il giorno di riposo. Inizialmente questa frazione doveva prevedere il Passo dello Stelvio, poi si è abbassata la Cima Coppi all’Umbrail Pass per il rischio slavine. Adesso il percorso viene cambia to ancora, perché le condizioni sono particolarmente difficili: nevischio alla partenza di Livigno, neve sull’Umbrail Pass e strada che non permette il passaggio dei corridori, soprattutto per la pericolosa discesa. oasport

LANCIANO SPORT CENTER: AL VIA LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA, NUOVI SERVIZI - LANCIANO SPORT CENTER: AL VIA LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA, NUOVI SERVIZI - LANCIANO – Si rifà il look e si fa più grande il Lanciano Sport Center (ex Gemelle). Illustrati, questa mattina, nel centro sportivo, situato nel quartiere santa rita a Lanciano (Chieti), i lavori di ... abruzzoweb

Festeggiamenti in onore di Santa Rita da Cascia. Al Sacro Cuore domani la tradizionale pioggia di rose - Festeggiamenti in onore di santa rita da Cascia. Al Sacro Cuore domani la tradizionale pioggia di rose - Saranno domani i solenni festeggiamenti in onore di santa rita da Cascia presso la parrocchia Sacro Cuore del quartiere Lido di Catanzaro. Dopo gli appuntamenti che hanno accompagnato i fedeli in ... catanzaroinforma

Priora Santa Rita di Cascia: "La nuova Europa si fondi sulla speranza" - Priora santa rita di Cascia: "La nuova Europa si fondi sulla speranza" - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad A ... ansa