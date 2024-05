Quando un figlio cambia la vita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) Nella classifica delle frasi fatte, ilche “tila” si gioca il primo posto con le mezze stagioni che non ci sono più. Il fatto è che sono frasi fatte ma vere per davvero. Prendiamo la prima: l’arrivo di uno una figlia butta all’aria e poi rimescola le priorità. Il più delle volte è un processo positivo. Pensiamo a Shiva, il trapper milanese che a soli 24 anni ha già vissuto due vite, di cui una con una capatina in carcere. L’arrivo del piccolo Draco ha rivoluzionato tutto: “Dio mi ha dato una seconda chance, spero che la mia storia diventi esempio per me e un insegnamento per tutti”, scrive Andrea Arrigoni immortalandosi con ilabbracciato per la prima volta. Ma può andare anche molto male. Senza arrivare al caso estremo di Alessia Pifferi – che ha fatto morire di ...