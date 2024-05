Bullismo e cyberbullismo - piaghe da eliminare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) È ormai da diversi anni che si sente continuamente parlare die cyber. Il cyberè un comportamento aggressivo nei confronti di una o più persone. È’ una specie diche avviene però attraverso dispositivi elettronici, come telefono, computer, e-mail, social media, whatsapp. È’ attuato da una o più persone nei confronti di qualcuno che non si riesce a difendere e che quindi assume un aspetto da debole. Esistono tanti modi per fare cyber: • Flaming: consiste in insulti verbali su dispositivi elettronici, violenti e volgari, che feriscono la vittima; possono essere battute di cattivo gusto o veri e propri insulti che sono pubblici e visibili a tutti. La soluzione più efficace è denunciare alla polizia postale o almeno provare a parlarne con qualcuno di cui ti ...