Alluvione - sui ristori Giani va alla guerra Dato il 67% dei fondi regional - mentre mancano all’appello i 66 milioni del governo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024) Firenze, 21 maggio 2024 – “Il 67% deii per gli alluvionati è già stato erogato ai cittadini ed entro fine maggio arriveremo all’85%. Al contrario, relativamente ai soldi previsti dal, i parlamentari del centrodestra si sono dimenticati di indicare la procedura per poterli dare". A dirlo, il presidente della Regione Toscana e commissario per l’, Eugenio, che ieri ha fatto il punto sui contributi, rispondendo anche alle critiche del centrodestra, a partire dall’intervista a Chiara La Porta, deputata pratese di Fratelli d’Italia, pubblicata ieri da La Nazione. "I 25di euro che la Regione aveva deciso di stanziare in basevolontà che avevo espresso in seguito all’del 2 novembre stanno ...