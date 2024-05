Temporali e caldo estremo | Giuliacci e le previsioni a due facce - cosa succede

(Di lunedì 20 maggio 2024) Che tempo farà nei prossimi giorni? A rispondere a tale domanda è il colonnello Mario, in un video pubblicato sul canale YouTube di Meteo, in cui fornisce ledel tempo fino al 3 maggio. “Avevamo detto - esordisce il meteorologo - che ci sarebbero stati rovesci efino al 28-29 maggio e così sarà. Avevamo detto che sarebbe poi arrivato un anticiclone africano e così sarà. Oggi, lunedì 20 maggio, è arrivata una perturbazione al nord, pomeriggio-sera ci saranno rovesci eal centro-nord, nella notte ancora rovesci eal centro-nord, tranne le regioni di nord-ovest. Nel mattino e al pomeriggio rovesci esoprattutto nel Triveneto, qui le piogge potrebbero essere anche di forte intensità, specie nel ...

Dopo l’anticipo di estate registrato ad aprile, il Meteo è tornato nelle medie stagionali, con forti temporali, freddo, vento e piogge sparse un po’ in tutto il Paese. È stato così anche durante la festa del Primo maggio. Ora però la situazione ...

Social. Meteo , in arrivo il caldo africano in Italia . Scopriamo insieme le previsioni di Giuliacci e dove e quando è previsto il cambio delle temperature. (Continua a leggere dopo la foto) Leggi anche: Sequestrata per 10 anni: quando riesce a ...

Le previsioni meteo del colonnello Giuliacci a Fanpage.it: "Ondata di maltempo in arrivo sull'Italia, con piogge e temporali soprattutto sul Centro Nord fino al 29 maggio. Poi entro il 3 giugno comincerà l'estate con il ritorno dell'anticiclone ...

