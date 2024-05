Milan | contro la Salernitana la Curva Sud sospenderà la protesta

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il tifo organizzato delè inla società da ormai diverse settimane. I risultati sul campo della squadra rossonera non sono stati soddisfacenti in questo ultimo periodo, mala, ultimo appuntamento stagionale, i ragazzi di Pioli potranno godere del supporto dellaSud. In quella che sarà l’ultima gara per diversi protagonisti dello scudetto di due stagioni fa, tra cui Kjaer, Giroud e Pioli, il tifo organizzato, almeno temporaneamente, il proprio sciopero, come annunciato attraverso un video sul suo profilo Instagram dal capo dellaSudo. SportFace.

Milan, altra frecciata di Calhanoglu: “Il mio sangue è nerazzurro anche se…” - milan, altra frecciata di Calhanoglu: “Il mio sangue è nerazzurro anche se…” - Nuova frecciata di Calhanoglu al milan dopo la vittoria dello scudetto. Il turco ha completamente dimenticato il proprio passato rossonero. Calhanoglu è un argomento sempre molto caldo, vivo e carico ...

Milan-Pioli, addio al veleno: è scontro sulla buonuscita - milan-Pioli, addio al veleno: è scontro sulla buonuscita - Tra il milan e Pioli è scontro sulla buonuscita: l’allenatore non farà sconti. contro la Salernitana stop allo scipero del tifo ...

Milan, balzo De Zerbi nelle quote per la panchina: per i bookie è testa a testa con Fonseca, Allegri sullo sfondo - milan, balzo De Zerbi nelle quote per la panchina: per i bookie è testa a testa con Fonseca, Allegri sullo sfondo - L`improvvisa separazione con il Brighton, il saluto commosso ai tifosi, e ora la forte candidatura per la panchina del milan. Questo il riassunto delle ultime 48.