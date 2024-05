(Di lunedì 20 maggio 2024) E’1,della ong tedesca Soscon a bordo 70, tra cui 29non, 9e 4 donne. Tra i bambini duedi 4 e 6 mesi. Laha risalito la penisola dopo aver soccorso tra giovedì e venerdì scorso inel Mediterraneo ed è arrivata in porto poco dopo le 8 di mattina L'articolo proviene da Firenze Post.

Ieri sera 77 migranti salvati d alla Humanity 1 sono stati portati in salvo a Crotone . Ma l'Ong ha raccontato di aver subito un attacco dei libici durante le operazioni di soccorso.Continua a leggere

Lo scorso 2 marzo la nave Humanity 1 della ong Sos Humanity ha soccorso 77 persone in tre operazioni, poi concluse due giorni dopo con lo sbarco a Crotone. Ma a quel punto alla nave è stato imposto il fermo amministrativo per non aver rispettato le ...

Migranti: nave Humanity 1 attraccata a Carrara con 70 persone (anche 29 minori non accompagnati e due neonati) - Migranti: nave humanity 1 attraccata a Carrara con 70 persone (anche 29 minori non accompagnati e due neonati) - E’ attraccata a Carrara humanity 1, nave della ong tedesca Sos humanity con a bordo 70 migranti, tra cui 29 minori non accompagnati, 9 minori accompagnati e 4 donne. Tra i bambini due neonati di 4 e 6 ...

Migranti: attraccata a Carrara la Humanity 1 - Migranti: attraccata a Carrara la humanity 1 - E’ attraccata a Carrara humanity 1, nave della ong tedesca Sos humanity con a bordo 70 migranti, tra cui 29 minori non accompagnati, 9 minori accompagnati e 4 donne. Tra i bambini due neonati di 4 e 6 ...

Humanity One con 70 migranti arrivata a Marina di Carrara - humanity One con 70 migranti arrivata a Marina di Carrara - La nave, entrata nello scalo apuano intorno alle 8.20, ha risalito la penisola dopo aver soccorso tra giovedì e venerdì scorsi i migranti nel Mediterraneo meridionale in due diverse operazioni di salv ...