Lo spread Btp-Bund è sceso a 127,9 punti a fine seduta - Lo spread Btp-Bund è sceso a 127,9 punti a fine seduta - Lo spread Btp-Bund conclude la prima seduta della settimana sotto la soglia 128, in calo a 127,9 punti base da 129 punti della chiusura di venerdì scorso. Il rendimento del titolo decennale italiano è ...

BTp: spread chiude in calo a 128 punti, rendimento decennale al 3,81% - BTp: spread chiude in calo a 128 punti, rendimento decennale al 3,81% - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - Chiusura in leggero calo per lo spread tra BTp e Bund. A fine seduta il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005560948) e il p ...

ABI, prestiti in calo. Tassi dei mutui scendono in media al 3,6% - ABI, prestiti in calo. Tassi dei mutui scendono in media al 3,6% - (Teleborsa) - Negli ultimi mesi si stanno manifestando segnali di diminuzione dei tassi di mercato rispetto ai precedenti valori massimi e rispetto ai tassi BCE. È quanto emerge dal rapporto mensile d ...